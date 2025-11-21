ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲುಗು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿ ಮೀರಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ (Ram Pothineni) ಅವರು ಕನ್ನಡದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Upendra) ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕ' (Andhra King Taluka) ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ (Real Star Upendra) ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ನಮಗೂ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಇದ್ದಂತೆ"
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. "ಉಪೇಂದ್ರ ಸರ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಇದ್ದಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಂಧ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ರಾಮ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನುಡಿದರು.
ತತ್ವ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚುತನದ ಸಮ್ಮಿಲನ
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮ್, "ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆನಂದಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ 'ಹುಚ್ಚುತನ' (Eccentricity) ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ತತ್ವ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು (ಕನ್ನಡಿಗರು) ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮವರು ಎಂದು ಎಷ್ಟು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕು ನಮಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮವರೂ ಹೌದು," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬೆಸೆದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿ ಪಾತ್ರವೇನು?
'ಆಂಧ್ರ ಕಿಂಗ್ ತಾಲೂಕ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಅವರು 'ಸಾಗರ್' ಎಂಬ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆತ ಆರಾಧಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ 'ಸೂರ್ಯ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಥೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಆರಾ (Aura) ಮತ್ತು ಗತ್ತು ಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದೊಂದು ವಿಸ್ತೃತ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ (Extended Cameo), ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರವನ್ನು ತಣಿಸಲು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಪೋತಿನೇನಿ ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.