ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ (Allu Arjun) ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿರುವ ಬನ್ನಿ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಂದು ಅವರ ಮುದ್ದು ಮಗಳು, 'ಲಿಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್' ಅಲ್ಲು ಅರ್ಹಾ (Allu Arha) ಅವರ 9ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಶ್ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಅಪ್ಪ-ಮಗಳ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್
ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದವರಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪುಟಾಣಿ ಅರ್ಹಾ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ, "ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು #AlluArha" ಎಂದು ಅಪ್ಪಟ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಅವರ ತುಂಟಾಟಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ
2011ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಮಗ ಅಯಾನ್ ಜನಿಸಿದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಅರ್ಹಾ ಜನಿಸಿದರು. ಅರ್ಹಾ ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಂತಾ ನಟನೆಯ 'ಶಾಕುಂತಲಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಕೂಡ ಹೌದು.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!
ಇನ್ನು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, 'ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್' (Pushpa 2) ಸಿನಿಮಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಗರಿಗೆದರಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ತಮಿಳು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ (Atlee) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 'AA22xA' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ಅದೂ ಒಬ್ಬ ವಾರಿಯರ್ (ಯೋಧೆ) ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ (Parallel Universe) ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಶುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.