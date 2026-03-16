ದರ್ಶನ್ ಅವರ ರಿಯಲ್​ಲೈಫ್ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ದರ್ಶನ್​ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಸ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಲವ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾಸ್'​ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತನುಷ್ ಶಿವಣ್ಣ (Tanusha Shivanna) ನಟನೆಯ ಬಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಂ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಮಂಡಳಿಗೆ​‘ಬಾಸ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೋಟೀಸ್ ​ಜಾರಿ

ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಜೈಲು ಸೇರಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಇದೀಗ ನೋಟೀಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಾಸ್ (Boss) ಟೀಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ

ಸೆಕ್ಷನ್​5B, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್​ACT 1952 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್​ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. U ಅಥವಾ UA ಅಥವಾ A ಅಥವಾ S ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್​ನೀಡದಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ‘ಬಾಸ್’​ ಸಿನಿಮಾ ವಿರುದ್ಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ದರ್ಶನ್ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡದ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ದರ್ಶನ್​ ಪರ ವಕೀಲರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಪುಟಗಳ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇದೀಗ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.