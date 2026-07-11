ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿರುವ 10 ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.11): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚೇತನ. ಪ್ರೀತಿ, ವಿರಹ, ಭಕ್ತಿ, ತುಂಟಾಟ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ..ಹೀಗೆ ನವರಸಗಳನ್ನೂ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಅರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪೂರ್ವ, ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್.ಜಾನಕಿ. ಆಂಧ್ರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು
ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ 10 ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಗುವ ನಯನ ( ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ)
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅಮರವಾಗಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ (ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ)
ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಹನಿಯಂತೆ ತಂಪನ್ನೆರೆಯುವ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು. ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಧುರ ಗೀತೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿ (ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ)
ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಜೋಡಿಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಗೀತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ (ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು)
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಗಾಯನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು (ಗಾಳಿಮಾತು)
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಜೈಜಗದೀಶ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ತಳಮಳವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಬದಲಾವಣೆ (Voice Modulation) ಈ ಹಾಡಿನ ಜೀವಾಳ.
ತನು ನಿನ್ನದು (ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತು)
ಅನಂತನಾಗ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆಲೋಡಿ ಹಾಡುಗಳ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾವಗೀತೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ಗೌರಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ (ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ)
ಕೇವಲ ಮೆಲೋಡಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಸ್.ಜಾನಕಿ ತುಂಟತನ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಾಡಬಲ್ಲರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಆಲಾರೆ ಆಲಾರೆ (ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೇ ಬಾರೋ)
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ದಸರಾ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಲವಲವಿಕೆ ಕೇಳುಗರನ್ನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೊತೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ (ಗೀತಾ)
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಗೀತಾ’ ಚಿತ್ರದ ಈ ಯುಗಳ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದಾದರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಸ್ಪಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.
ನಗು ಎಂದಿದೆ (ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ)
ಜೀವನದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆ. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮುಂಜಾವಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಗೀತೆ ಯಾವುದು?
ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಗೀತೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಇವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ತಟ್ಟುವ, ಹಳೇ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಟೈಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು?