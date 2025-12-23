'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ-ಬರಹಗಾರ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ' ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 2026ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ-ಬರಹಗಾರ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 900 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಳುವಳಿಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, 2026ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸುವುದಾಗಿ ರಿಷಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ 2026ರ ಪ್ಲಾನ್?
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2026ರ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, '2026ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು 2026ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, 2026 ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಹೌದು. 'ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್', 'ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ' ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಂತಾರ' ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ 'ತುಘಲಕ್' (2012) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ 'ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ' (2014) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 'ರಿಕ್ಕಿ' (2016) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' (2016) ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದರೆ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್', ಮತ್ತು 'ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್'. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು 2026 ಮತ್ತು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ.