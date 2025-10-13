"ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1"ನಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣ ವಸಂತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ 1 ಸಿನಿಮಾ ಕಮಾಲ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Rishab Shetty) ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ "ಕಾಂತಾರ: ಒಂದು ದಂತಕಥೆ - ಅಧ್ಯಾಯ 1" (ಕಾಂತಾರ 1) ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸುನಾಮಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ! ಈ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ "ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್" ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 12ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ Kantara Chapter 1. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ!
ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ 2 ಚಿತ್ರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ "ಜೈಲರ್" ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ "ಸಂಜು" ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 18ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲೇರಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ "ಬಾಹುಬಲಿ - ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
"ಕಾಂತಾರ 2" ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 337.4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ 22.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ಶೇ 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡು 39 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಕೇವಲ ಶೇ 2.56ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೂ, 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 509.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು "ಬಾಹುಬಲಿ 1" ರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸಂಗ್ರಹ 421 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ "ಕಾಂತಾರ 2" ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್-ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶಂಕರ್ ಅವರ "2.0" (407.05 ಕೋಟಿ ರೂ.), "ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 1 - ಸೀಸ್ಫೈರ್" (406.45 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ "ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್" (391.4 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ದಂಗಲ್" (387.38 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಆಂಥೋನಿ & ಜೋ ರೂಸ್ಸೋ ಅವರ "ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಎಂಡ್ಗೇಮ್" (373.05 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನಂತಹ ದೈತ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು "ಕಾಂತಾರ 2" ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಂತಾರ 1 ನಾಗಾಲೋಟ!
ದೀಪಾವಾಳಿಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ, "ಕಾಂತಾರ 1" ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಲವಾದ ಜಿಗಿತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರ "ಗದರ್ 2" 525.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು "ಕಾಂತಾರ 1" ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ ಸಾಕು ಎಂಬ ವರದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಖಂಡಿತ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರವು 525.7 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಕಾಂತಾರ 1 ಚಿತ್ರವು ಭಾರತಿಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯೆತೆಯೇ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸ!
ಅತ್ತ, "ಬಾಹುಬಲಿ" ತನ್ನ ಹತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಮರು-ಕಲ್ಪಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.
