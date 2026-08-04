Spark Kannada Movie: ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಯುವ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಹೋದರನ ಮಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ‘ಸೀತಾ ಪಯಣಂ’ ಬಳಿಕ ನಿರಂಜನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ‘ಶಕ ಲಕ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ನಟ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಯುವ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮವರು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು’
ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ನಟ. ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಗರಿಮಾ ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ವಶಿಷ್ಠ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ್ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಯುವ ನಟನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇರೋದು’ ಎಂದಿದ್ರಂತೆ ಉಪೇಂದ್ರ!
ಇನ್ನು ‘ಶಕ ಲಕ’ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಹಾಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾವ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನಿರಂಜನ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್!
‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಚನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’
ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಡೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ವಶಿಷ್ಠ, ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಾಡೂರು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಧು ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ. ಗೌಡ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಗುರುತಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ‘ಸ್ಪಾರ್ಕ್’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.