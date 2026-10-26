ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಧನ್ವೀರ್ ಇಂತಹ ಆಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.26): ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಯುವ ನಟ, 'ಬಜಾರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನ್ವೀರ್ (Dhanveerrah) ವಿವಾದಗಳ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ವಿವಾದಗಳೇ ಧನ್ವೀರ್ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದಿವೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಬಾಂಬ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪುತ್ರ ಜೈದ್ ಖಾನ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೂ ಆಯ್ತು... ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ (Media) ಮೇಲೆಯೇ ಧನ್ವೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಆಡಿಯೋ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಸಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ: 'ಅಣ್ಣಾ, ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಲ್ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೆ ಹೌದಾ?
ಧನ್ವೀರ್ (ಎನ್ನಲಾದ ಧ್ವನಿ): 'ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ?'
ಅನಾಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ: 'ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೆ...'
ಧನ್ವೀರ್ (ಎನ್ನಲಾದ ಧ್ವನಿ): 'ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿನಗೆ.. ಆ ಸೂ***** ಮಕ್ಕಳು, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ ಅವರು...' ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕವನ್ನೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಧನ್ವೀರ್ ವಿವಾದಗಳು!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಧನ್ವೀರ್, ನಟ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆಡಿಯೋಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಜತೆ ಕಿರಿಕ್: ಯುವ ನಟ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು.
ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೇ ನಿಂದನೆ: ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕು ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ನಿಂದಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೈಗುಳ: ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ಧನ್ವೀರ್ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ:
ನಟ ದರ್ಶನ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರ 'ಅಭಿಮಾನಿ', 'ತಮ್ಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಧನ್ವೀರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ದರ್ಶನ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ದಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ನಟರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ).