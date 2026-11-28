ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರಾ? ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಬರೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೀಗೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುಳಿವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್. ‘ಜಿಗರ್ಥಂಡ’, ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅವರು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 57ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಳನಾಯಕ ಎಂದರೆ ತಲೈವರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್. ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ 'ಡೊರೊಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಧುರೈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಜವಾದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಲೈವರ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣವಿದೆ!
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್, ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ, ಕೆಟ್ಟವರು ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣ ಗ್ರೇ. ಆತನಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಆತನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನನ್ನಾಗಿಯೂ ಕೆಟ್ಟವನನ್ನಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಛಾಯೆಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನೇರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ವಿಸಿಲ್ ವೀರಯ್ಯನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ, ತಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂದುಕೊಂಡೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರೋಟಾ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವರದ್ದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ!
ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಶೇ.10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕಥೆಯ ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಪುಟಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಸರವಣನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಮೊದಲು ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ ಘಟನೆಗಳೇ ‘ಡೊರೊಥಿ’ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ; ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.
ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸನಂತ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತೃತೀಯಲಿಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಮಹಿಳೆ ಶಾಲಿನಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ‘ಅನ್ಬುಳ್ಳ ಡೊರೊಥಿ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವೂ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟಿಟಿಗಿಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಅನುಭವವೇ ಮುಖ್ಯ!
ಇಂದಿನ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರದ್ದು.
ಇನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ, ಖಳನಾಯಕನ ಕುರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ‘ಡೊರೊಥಿ’ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳು... ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ತಲೈವರ್ ಮತ್ತೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.