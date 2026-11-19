Real Star Upendra: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ ಮತ್ತು ಆ ನಡುಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಕಂಡರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕ್ರೇಜ್. ಆದರೆ, ಇಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಆರಾಧಿಸುವ ಅವರ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಫಿದಾ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಅವರ ಆ ನಡುಗುವ ಕಣ್ಣುಗಳ (Nystagmus) ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಖುದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿ ಅನುಸೂಯ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಬಡತನದಲ್ಲಿತ್ತು. ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಚರ್ಮವೆಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಆ ಬಡತನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪದೇಪದೇ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಉಪ್ಪಿ
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವಾದಾಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು. ಅವರಿಗೆ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಳ್ಳ-ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಅಂದಾಜಾಗದೆ ಪದೇಪದೇ ಎಡವಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲಂತೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳು ಸದಾ ವೇಗವಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಗುತ್ತಲೇ ಇದನ್ನು "ನನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಇದೇ ನಡುಗುವ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ರೌದ್ರ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇಕು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ತಮಗಿದ್ದ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷವನ್ನೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರಾಧಿಸುವ 'ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.
ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಉಪ್ಪಿ ಅವರ ಆ ನಡುಗುವ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಹೋರಾಟವೇ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯೇ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ಶಾರೀರಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯೂ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ನಿಸ್ಟಾಗ್ಮಸ್' (Nystagmus) ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ನಡುಕವನ್ನು 'ನಿಸ್ಟಾಗ್ಮಸ್' (Nystagmus) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದೂರದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಆಳ/ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಕೀಳರಿಮೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿ ಅದನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸಿದರು!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಇತಿಹಾಸ
ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ನಟರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ 'ಎ' (A) ಮತ್ತು 'ಉಪೇಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟವನ್ನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರೌದ್ರ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಡುಗುತ್ತಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದವು. ಅಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣುಗಳೇ, ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು.