ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಕಿಕ್​ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಈಗ ಆ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ನಾನು ಗ್ಲಾಮರ್ ಕಡೆ ಮುಖನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಕಿಕ್​ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈಗ ಆ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ನಾನು ಗ್ಲಾಮರ್ ಕಡೆ ಮುಖನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬುಲ್​ ಬುಲ್ ಡಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿಂಗವ್ವ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ರಚಿತಾ ಹೊಸ ವರಸೆ..? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್​.. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಜಯ್​​​ ಹಾಗು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಟೀಸರ್​​ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್​​​ನ ರೂಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್​ ಅಳಿದು ಉಳಿದವರ ಕತೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಾಸ್ ಮೂವಿ.

1980ರ ದಶಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ರಗಡ್ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ರೆಟ್ರೋ​ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾವಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿರೋದು ರಾಚಯ್ಯ ಹಾಗು ನಿಂಗವ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗು ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್​​​​​​ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್​ಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಲಾರ್ಡ್​​ನ ರಾಜಯ್ಯ ನಿಂಗವ್ವನ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ರಾಚಯ್ಯನಾದ್ರೆ, ನಿಂಗವ್ವನಾಗಿ ರಚಿತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಗ್ಲಾಮರ್​ ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕಡೆ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಲಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ರ ಹೆಂಡತಿ ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ರಚಿತಾ 18 ವರ್ಷದ ಮಗಳ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ ರಿತನ್ಯ ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ, ಶಿಶಿರ್,‌ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರ ಬಳಗ ಇದೆ. ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. 2026ರಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರೋ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಭರವಸೆಯೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ಸಲಗ Vs ರೂಲರ್: ಅಳಿದು ಉಳಿದವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟರ ವಾರ್!
Related image2
ಆಪರೇಷನ್ ಅಲಮೇಲಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟನ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ: ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹಲವು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಸರ್ವೈವರ್ ಆಗಿ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್ ಕಹಾನಿ. ನಮ್ಮದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಹಲವು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರೆಡಿಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ. ಸಾರಥಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕೆವಿ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ರೆಟ್ರೋ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ ಟೀಸರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್​​ಲಾರ್ಡ್​ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಟೀಸರ್ ಇದೂವರೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿವೆ.