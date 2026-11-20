ನಟಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಟನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯದೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ವಿಶೇಷ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕವೇ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಹಿರಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಟನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆಯದೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರ ವಿಶೇಷ.
ಎಂಬಿಎ ಓದು, ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಡುವೆ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶ
ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಬಿಎ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೇವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅವರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
'ರಾಮಾಚಾರಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದೇವಿಕಾ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಬಿಪ್ಲಬ್, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದೇವಿಕಾ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು.
"ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದು ದೇವಿಕಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ
ದೇವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆರಂಭವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಅವರ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಧಾ ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಮುಗ್ಧತೆ, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ಕಥೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ರಾಧಾಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಭಿನ್ನ ಮುಖಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಅಂಶ ದೇವಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆಯಂತೆ.
ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತೆ ಎಂದ ನಟಿ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ನಟನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ದೇವಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸಹಜತೆ, ನಟನೆಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಅವರ ಶೈಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ದೇವಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ
ದೇವಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ನಟನಾ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತಂತೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ಸಹಜವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿವೆ.
"ನಾನು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿತ್ತು. ಅದೇ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಷೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಕಾರದ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ
ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವಿಕಾ, ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲು ಅವರು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕು, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ.