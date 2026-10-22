60-70ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 87 ವರ್ಷದ ಈ ನಟಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್. 60-70ರ ದಶಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಬ್ರುವಾಹನ , ಶಂಕರ್ ಗುರು , ಮತ್ತು ನಾನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ. ಇವರಿಗೆ ಈಗ 87 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ, ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಇರಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೂ ಈ ಇಳಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಟಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಿಗಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ! ಕಾಂಚನಾ ಈಗ ಅವರ ತಂಗಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಘನತೆ, ದಯೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಕಥೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹಲವು ನಟರು ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಚನಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು.
ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ಯಾಕೆ?
ಕಾಂಚನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಾಂಡೆ ಚೆನ್ನೈನ ಟಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎನ್. ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರು ಮಹಡಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಕಾಂಚನಾ ಗಗನಸಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ವಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾದಲಿಕ್ಕ ನೆರಮಿಲೈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರು 1960 ಮತ್ತು 70 ರ ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಯುಗದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ನಗರ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಂ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಭೈರವಿಯಂತಹ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ನಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಸುಂಧರಾ ದೇವಿ. ಅವರು 46 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ನಟಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ಕಾಂಚನಾ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.ನಟಿ ಕಾಂಚನಾ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನ ತ್ಯಾಗರಾಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಕಾಂಚನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಂಚನಾ ಅವರು 80 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಳುಮಲೈಯನ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಈಗ 87 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾಂಚನಾ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.