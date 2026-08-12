ಮಲಯಾಳಂ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಅಖಿಲ್ ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಟ ಅಖಿಲ್ ಎನ್ ಆರ್ ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಮೇಘಾ ಅವರು ಲಗೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಅಖಿಲ್ ಯಾರನ್ನೂ ದೂಷಿಸದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ, “ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಖಿಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. 2021 ರಿಂದ, ನಾನು ಅಖಿಲ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ ಕೇರಳದ ಅಲಪ್ಪುಳದ ಮಲಯಾಳಂ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ನಟ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1995 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅಖಿಲ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಕುಟುಂಬ-ಆಧಾರಿತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಲೋಕನಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಅಖಿಲ್ 2015 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಉದಯವು ಕಿರು-ರೂಪದ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಬಂದಿತು, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಸ್ಪೂಫ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಅವರ ಸ್ವಯಂ-ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಲಯಾಳಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4.9 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯು ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ-ಫೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮನರಂಜನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ವಿಷಯ ರಚನೆಯತ್ತ ಅಖಿಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆ
ಅಖಿಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಸ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಆಶಕಲ್ ಆಯಿರಂ ಜೊತೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಘಾ, ತನ್ನ ಪತಿ ಅಖಿಲ್ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ದೂರು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವ ಈ ಜೋಡಿ, ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.