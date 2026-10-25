ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತೇ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ!
ಸ್ನೇಹವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಈಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತೆ’ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಣದ ವಿಚಾರ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಿತೇ?
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬರು ಇಡೀ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ; ನಂತರ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ವಿಚಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಲ್ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ, ಖರ್ಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ?
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚುವುದು. ಎರಡನೆಯದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಾವು ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ನ್ಯಾಯಯುತವೆನಿಸಬಹುದು.
ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹಣ ಮುಖ್ಯವೇ?
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಣ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಸ್ಪರರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೊನೆಗೂ, ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂವಹನವೇ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಡುತ್ತವೆ.