ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 'ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಸಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 808 ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾನವನ ವಿಕಾಸವೇ (Evolution) ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಹಿಂದೆ, ಪುರುಷರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಮೊದಲು 'ಐ ಲವ್ ಯೂ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ.
2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಸಂಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (real-time) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಪುರುಷರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಈ ಎರಡೂ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧವೂ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ.