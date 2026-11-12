ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರು ಕಂಡು ತಂದೆ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ನನಗಿರುವುದು ಅವರೊಬ್ಬರೇ" ಎಂಬ ಮಗಳ ಮಾತು ತಂದೆ-ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದೆ.
ಅಪ್ಪನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ! ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮಗಳು
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷವೇ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಂದು ಬದುಕುವ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ತಂದೆ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ!
ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ @raisi_wa_first_year ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವತಿ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿನೊಳಗೆ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಗಳು, ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ತಂದೆ
ತಮಗೆ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ತಂದೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಭಾವನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಸರಳ ಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
"ನನಗಿರುವುದು ಅವರೊಬ್ಬರೇ!"
ಈ ಉಡುಗೊರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಮಾತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. "He is the only one I got" ಅಂದರೆ, "ನನಗಿರುವುದು ಅವರೊಬ್ಬರೇ" ಎಂದು ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ತಂದೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಹಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.