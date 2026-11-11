ಜಲಂಧರ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ಪುತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಗ! ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ಪುತ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ, ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಛಲವೂ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಜಲಂಧರ್ನ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್ಪುತ್. ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ತಂದೆ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ!
ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಂಜಾಬ್ನ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೋಲೆ ಕುಲ್ಚೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸಿಗೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಹಾರದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಬೇಕರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೋಟಿ ರಾಮ್ ಈಗಲೂ ಕುಲ್ಚೆ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್!
ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಜಲಂಧರ್ನ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಯಿತು.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಧು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು. ಅರ್ಜುನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕದ ಸಾಧನೆ!
ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ. 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ್ 85 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 107 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದವು.
ಮಗನ ಸಾಧನೆಯೇ ತಂದೆಯ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ!
ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಇಂದು ಮಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.