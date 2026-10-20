ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಾಬಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.
‘ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಾಕಿ’; ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ಮಗ!
ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಅದರ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಮಗ
ಬಾಬಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕನಸಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಬಾಬಿ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅವರಿಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಆ ಕ್ಷಣದ ಸಂತೋಷ
ಬಾಬಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸವಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಇಂತಹ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯ.
‘ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಬಾಕಿ’
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಬಿ, ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ; ಅವರ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಬಹುದು.