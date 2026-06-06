ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ (ಜೂ.6): ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೆಂಟಲ್‌ಮನ್ (Perfect Gentleman) ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.

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ಪತ್ನಿಯ ಕರೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ 76 ವರ್ಷದ ಈ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರನ್ನು ‘ಪೂಕಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್’ (Pookie Husband) ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನ ಜುಹು ತಾರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಟರಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬಾಂಬೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್’ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 'ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್' (Gift of Life) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸುಮಾರು 850 ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

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ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಠಾತ್ತನೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಫೋನ್‌ ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಕರೆ ಎಂದೇ ಅವರು ಫೋನ್‌ ತೆಗೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪತ್ನಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ!": ಗವಾಸ್ಕರ್ ಕಾಲೆಳೆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್‌ ಯೂಸರ್‌ ಒಬ್ಬರು, "@Sunil_Gavaskar ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ಇವರೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಡರ್ ಸಬ್ ಕೋ ಹೋತಾ ಹೈ" (ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ) ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು (Structured Schedule) ಅನುಸರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರೂ. 12 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ‘ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್’ ಯೋಜನೆ

ಜನ್ಮಜಾತ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ (Congenital Heart Defects) ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ 'ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್' ಉಪಕ್ರಮವು ಚೇರ್ಮನ್ ನಿತಿನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

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