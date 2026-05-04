OMG 1989 ರ ದಿನಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೈರಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಹೀಗೂ ಇತ್ತಾ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯವವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ… ಆದರೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಹಳೆಯ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಸರಳತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ.
ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕಥೆ ಇ. ಇದು 1989ರ ಕಥೆ… ಅವಳಿ ಸಹೋದರರಾದ ರಿಂಕು ಮತ್ತು ಪಿಂಕು ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ನೆನಪು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚನ್ನೂ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಡೈರಿ ಕೇವಲ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ… ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 60 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹420ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ₹3000–₹4000ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಬಹುದು.
ಅದೇ ರೀತಿ, 32 ಕೆಜಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇವಲ ₹32—ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕೇವಲ ₹1! ಇಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ₹10–₹20ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅರಿಶಿನ ₹9, 2 ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪು ₹4… ಇಂತಹ ಬೆಲೆ ಇಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೇ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕಾಲದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಕಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಭಾಗವೇನೆಂದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಖರ್ಚಿನ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಲ… ಅಜ್ಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ರಿಂಕು ಮತ್ತು ಪಿಂಕು ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ… ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯ
