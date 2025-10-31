ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅನೇಕ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು (Secrets) ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಸರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ!
ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯೆಂದರೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮದುವೆಯೆಂಬ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಸ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡಸರು ಮದುವೆಯ ಮೊದ್ಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಥಾ ವಿಚಾರಗಳು, ರಹಸ್ಯಗಳೂ (Secrets) ಯಾವುವು ?
ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ
ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ (Relationship) ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಮಾದಕವಾಗಿದ್ದಳು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅತೃಪ್ತಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ (Life) ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ: ನಾನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ (Gay)ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ: ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳು ಮತ್ತು ನಿರಾತಂಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಹುಕ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಣಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಗಂಡಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮದುವೆ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ: ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದು ನನ್ನ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನನ್ನ ನೀರಸ ಹೆಂಡತಿಯ ಬೈಗುಳಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತೇನೆ: ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಚಟ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ, ನಾನು ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಜೂಜಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ.