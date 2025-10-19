ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ
people born on these dates multiple relations and cheat partner as per numerology ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮೋಡಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 6 ರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ರಾಡಿಕ್ಸ್ 6 ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರೇಮಾಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧ
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ. ಇದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ
ಶುಕ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.