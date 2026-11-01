2026ರಲ್ಲಿ 40 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 86, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 60 ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸೆಡ್ಡನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
40 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿರುವ 40 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 400 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸರಾಸರಿ 10 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಂಡ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 326 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 40 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 289 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ 400ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಚೂಣಿ
ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 86 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 60 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಭಾರತ 142 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯೂ ಇದಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಶಾನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊಡುಗೆ
ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಚೇತರಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 191 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 11 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 400ರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿತು. ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.