ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಫಬಿಯಾನಾ ಕಾಬೆಲ್ಲೊ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ತಂದೆ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಮಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು GoFundMe ಮೂಲಕ 18,000 ಡಾಲರ್ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗಳ ದುರಂತ ಸಾವು; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ
ಮಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ತಂದೆ
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ದುರಂತ ಸಾವು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಮಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೇ ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ತಂದೆ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಹಿಲ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಫಬಿಯಾನಾ ಕಾಬೆಲ್ಲೊ ಮೃತಪಟ್ಟ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಬೆಲ್ಲೊ ತುರ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ 911ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಮಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಮಗಳ ಸಾವಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು GoFundMe ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 18,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಭರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಬರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಗ್, ಮಗಳ ಸಾವಿನ ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ನೋವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ನೀಡಲು ಜನರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದ ಫಬಿಯಾನಾ
ಕುಟುಂಬದವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಫಬಿಯಾನಾ ಸದಾ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು. ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆ, ತನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಗೆ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಕೈಹಿಡಿದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರಣವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಿದೆ. ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ಈಗ ಕುಲದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.