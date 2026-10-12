ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಭಾವಿಸಿತ್ತು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಆಕೆ ಚಲಿಸಿದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಚಲಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ; ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಮನೆಯವರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬೆಳೆದ ಮಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಚಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಎದೆನೋವಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಾಲಕಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾದ 15 ವರ್ಷದ ಯುಲೈಡಿ ಇಕ್ಸ್ಕೋಟೊಯಾಕ್ (Yuleidy Ixcotoyac) ಎಂಬ ಬಾಲಕಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಮಗಳು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಡಿಮಿಡಿತವೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತಂದೆ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದವರು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಚಲನೆ!
ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ತಾಯಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಬಾಲಕಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಎದ್ದುಕೂರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. ಬಾಲಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಕಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದ ಕಾರಣ
ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿವರಣೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆಕೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಬಂದಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ ಮತ್ತೆ ಚಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ.
ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.