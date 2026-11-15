Parenting tips: 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Role of father in parenting: ಮಕ್ಕಳು.. ಅದು ಹುಡುಗನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯಾಗಲಿ.. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಾ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
7ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 16ರಿಂದ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 8, 9 ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 7ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ (Shift) ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಬರುವುದು, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್/ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯ ‘ಅಧಿಕಾರ’ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಾತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ (Authority) ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ‘ಹೂಂ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Manipulate) ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ—ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ದೇಹಭಾಷೆಯನ್ನು (Body language) ಅವರು ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ತೋರಿದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗಿಂತ ತಂದೆಯ ನಿಲುವು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿನ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಅಂಜಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುತ್ತಾರೋ, ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಮನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ತಂದೆಯಾದವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.