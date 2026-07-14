ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 'ರೆಂಟ್ ಎ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' (Rent-a-Boyfriend) ಸೇವೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಶಾಪಿಂಗ್, ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಲು ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಈ ಸೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು?
ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 'ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಆರ್ಥಿಕತೆ. 'ರೆಂಟ್-ಎ-ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲ 1990ರ ದಶಕದ ಜಪಾನ್ನ 'ರೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಕಾನಮಿ'ಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ಜನರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕೇಳುಗರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
ಮದುವೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರಲು ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕೇ?
ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಕೇಳುಗ ಬೇಕೇ?
ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲಸ್ ಒನ್' ಬೇಕೇ?
ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳಿದ್ದವು.
2010ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 'ರೆಂಟ್ ಎ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಮತ್ತು 'ರೆಂಟ್ ಎ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸೇವೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು.
ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಸೇವೆಯಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಫೆ, ಉದ್ಯಾನವನ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳೂ ಇವೆ:
ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ
ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಿಲ್ಲ
ರಾತ್ರಿ ತಂಗುವಂತಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗೌರವಯುತ ವರ್ತನೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಅಂದರೆ, ಇದು 'ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್' ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಡೇಟಿಂಗ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು?
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ,ನಗರ ಜೀವನದ ಏಕಾಂತ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಿಂತ ಹಣ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವೆಂದು ಅನಿಸತೊಡಗಿತು.
ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು?
ಜಪಾನ್ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3,000 ರಿಂದ 6,000 ಯೆನ್ (ಸುಮಾರು ₹1,700 ರಿಂದ ₹3,500) ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕವಿದೆ. ಊಟ, ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗುಂಪುಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ 'ರೆಂಟ್ ಎ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಸೇವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶಾಪಿಂಗ್, ಸಿನಿಮಾ, ಕಾಫಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹1,500 ರಿಂದ ₹2,000 ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಒಂಟಿತನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆ ಹೊಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.