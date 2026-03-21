ಪೋ*ರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಾಡತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪೋ*ರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಚಟ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಸಮೂಹದವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ​ವೆಬ್​ಸೈಟ್​, ಯುಟ್ಯೂಬ್​ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಒಮ್ಮೆ ಚಟ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ನೋಡುವ ಜಾಯಮಾನದವರು ಹಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಈ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂಇದಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರಾ?

ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ಆ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ, ಅದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಂಡನಿಗೂ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೋ*ರ್ನ್ ​ವಿಡಿಯೋಶೂಟ್​ಗಳ ಅಸಲಿಯತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ದುರ್ಗಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇದರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. chilling_with_chilimbi ಎಂಬ ಯುಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನೆಲ್​ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆ ಇಂಥ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಏನು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್​ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ

ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಏನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೇಕ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಶೇಕ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಡ್​ ಶೇಕ್​ ಆಗುವಾಗ ಮೇಲಿನಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೊರಗುವ ಜನರು

ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬ್ರೇಕ್​ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷನೋ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯನ್ನೋ ನೋಡಿ, ಗಂಡಸಾದವ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಸಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಥ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಸೆ*ಕ್ಸ್ ಲೈಫ್​ ಹೀಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗುತ್ತಾರೆ, ಇರುವ ಸುಖವನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ​

