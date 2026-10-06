ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ‘BF For Rent’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ‘BF For Rent’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಎತ್ತರ, ತೂಕ, ಗಡ್ಡ, ಕನ್ನಡಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತನ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್, ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ!
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ₹3,999, ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ₹5,999 ದರ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ₹2,999 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಗ್ಗೂ ಬೆಲೆ, ರೀಲ್ಸ್ಗೂ ದರ!
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಪರ ಭೇಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು. ಹಗ್ಗೆ ₹499, ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಕಿಸ್ಗೆ ₹399 ಹಾಗೂ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ಗೆ ₹599 ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ಇರುವಂತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
‘BF For Rent’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಿಜಾಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯ ವೈರಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘BF For Rent’ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ವೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.