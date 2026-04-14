ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಯುವ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಲೀಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅತೀವವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 57 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಏ.14): ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳ ಆಟ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ (RR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ , ಹ್ಯಾಸಲ್ವುಡ್ರಂಥ ದೈತ್ಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನೇ ಬೆಂಡೆತ್ತಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್'ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಾಗ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೈಭವ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: ಸೀಟಿನಿಂದ ಜಿಗಿದ ಕಾವ್ಯಾ!
ಸೋಮವಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಫುಲ್ ಎಸೆದ ವೇಗದ ಬೌನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ವೈಭವ್ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು.
ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಐಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೀಟಿನಿಂದಲೇ ಎದ್ದು ಜಿಗಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ತಪ್ಪದಿರಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು 'Oh f**k' ಎಂದಿರುವುದು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಲೀಲ್ ಅರೋರಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿತು. ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದರು.
ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಮರಳಿದ ವೈಭವ್; ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದಾಗ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡರು. ಭಾರವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಕಾಶದತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರು. ವೈಭವ್ ಅವರ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 57 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಈ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೋಲು ಕಂಡಿರುವ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ (ನಂ. 1) ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಈಗ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.