ಐಟಿ ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.6): ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ದೈತ್ಯ ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಪ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಿನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 234,000 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಯು 2026 ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಪಂಚ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಷರತ್ತು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ವಾರದ ಹಾಜರಾತಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ರಜೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ದಿನದಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನದ ರಜೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಪ್ರೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದಿನಗಳ ಅನುಮತಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 15 ರಿಂದ 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೆಲಸವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ ತಂಡಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಕಚೇರಿ ಹಾಜರಾತಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂವಹನವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು 9.5 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೌಕರರು ಉಳಿದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
$283 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮವು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜನರು-ನೇತೃತ್ವದ ವಿತರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಗಿಯಾದ ಯೋಜನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.