Wipro Salary Hike: Pay Raise for Employees Starting March 1 ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.13): ವಿಪ್ರೋ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ವಿಪ್ರೋದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೌರಭ್ ಗೋವಿಲ್, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಂದಿದೆ. ದಾವೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ನಂತರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರೋ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ
ದುರ್ಬಲ ಬೇಡಿಕೆ ವಾತಾವರಣ, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಸಹವರ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದವು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ ನಂತರ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಸುಮಾರು 80% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2-8% ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 5-8% ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು.