1967ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.. ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 6, 1967 ರಂದು, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ "ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ" ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತು" ಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 6, 1967 ರಂದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಇದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅದರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಫೇಕ್ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಮನಮೋಹನ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೇ ವಿನಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಸುದ್ದಿ ಅಸಲಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತೀವ್ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಯಮ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಕೊರತೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಮದು ಹೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಸೀಮಿತ ಡಾಲರ್ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಬರಿದಾಗುವಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, “ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಭರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಮಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ ಎನ್ನುವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶ
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಗರಿಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಆಮದುಗಳು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು $70 ರಿಂದ ಸುಮಾರು $126 ಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿ, ಭಾರತದ ಆಮದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಎರಡೂ ಆಮದು-ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು US ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85% ಅನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಲರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು US ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು, ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ "ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶಭಕ್ತಿ"ಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಒತ್ತಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.