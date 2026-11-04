ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲು 'quockerwodger' ಎಂಬ ಹೊಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಂಧಭಕ್ತರು' ಮತ್ತು 'ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ' ಪದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ಹೊಸ ಶಬ್ದ quockerwodger. ಕ್ವಾಕರ್ವೋಡ್ಜರ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೀಗ ಇದಕ್ಕೀಗ ಭಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಟ್ಟಾ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಒಂದಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಇದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ "andhbhakts", "godi media" ಮತ್ತು "paid followers". ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುವವರು ಅಂಧಭಕ್ತರು, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೋಧಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವವರು ದುಡ್ಡು ಪಡೆದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಏನಿದು 'quockerwodger'
ಇವೆಲ್ಲಾ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 'quockerwodger' ಹೇಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿ ತರೂರ್. ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಈಗ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. Quockerwodger ಎಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕೈಗೊಂಬೆ; ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ," ಎಂದು ತರೂರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿದ್ದ ಶಶಿ ತರೂರು
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತರೂರ್, "ಜನರನ್ನು 'andhbhakts', 'godi', 'paid followers' ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತವರಿಗೆ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯ ಈ ಶಬ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'Quockerwodger' ಶಬ್ದವು ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಪದ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪದವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಯುಗದ ಮಾತು! ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಶಬ್ದಕೋಶಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಲೇಖಕ-ರಾಜಕಾರಣಿ-ಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಹ ಪದವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಘಂಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಅವರು 'ಫರಾಗೊ' ಮತ್ತು 'ಟ್ರೋಗ್ಲೋಡೈಟ್' ನಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಫರಾಗೊ' ಎಂದರೆ ಗೊಂದಲಮಯ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದರ್ಥ, 'ಟ್ರೋಗ್ಲೋಡೈಟ್' ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ.