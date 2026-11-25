ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಭದ್ರತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: 1991 ರ ಮೇ 21 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಬಳಿಯ ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಘಾತದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ರಾಜೀವ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1984 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಬಿಡದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ (Sonia Gandhi) ಅಂದು ಪತಿಯ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದೇ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆನಪುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು?
ಮೇ 21, 1991 ರಂದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒಡೆದುಹೋದ ಜನತಾದಳ ಬಣ (ಸಮಾಜವಾದಿ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ / ಜನತಾದಳ (ಸಮಾಜವಾದಿ) ಅಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ಅಪ್ಪನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಪ್ಪನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
1989 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಎದುರಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗಿನ ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಸ್ಪಿಜಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್
"ರಾಹುಲ್ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಬಿಹಾರ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ತೆರೆದ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. "ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಇಡೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಗು ಮತ್ತು ಕಿರುಚಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, 'ಅಮ್ಮಾ, ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.