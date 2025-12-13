ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೊಳ್ಳಿ ದೆವ್ವ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಿಳಿ ದೆವ್ವ, ಮಗದೊಂದು ದಿನ ಕರಿ ದೆವ್ವ... ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದೆವ್ವ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧ (ಡಿ.13): ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕೊಳ್ಳಿ ದೆವ್ವ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬಿಳಿ ದೆವ್ವ, ಮಗದೊಂದು ದಿನ ಕರಿ ದೆವ್ವ... ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ದೆವ್ವ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ 20 ಕೋಟಿ ರು. ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ರು. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ? ಅಧಿವೇಶನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು, ಮಂತ್ರಿಗಳ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಲಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಗೂ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬುರುಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಲಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್
