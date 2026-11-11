ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 60 ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ 428 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.11): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 60 ಪ್ರಮುಖ ನಿಗಮ, ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 428 ಮಂದಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನುಮೋದನೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಜಂಬೋ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ, ಸಾರಿಗೆ, ವಸತಿ, ನೀರಾವರಿ, ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೇಮಕಗೊಂಡ 60 ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು 428 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:
1. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ (CHESCOM)
ಮಹೇಶ್
ಸಂದೀಪ್
ಎ.ಜೆ. ಬಾಬು
ಕೆ.ಎಂ. ದಿನೇಶ್
2. ಡಾ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು
ಪಿ.ವೈ. ಶಾರದಾ
ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಆನಂದ್
3. ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಅರಕೇರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ನೇಸರಗಿ
ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದಪ್ಪ
ಮಣಿಯಮ್ಮ
ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್
4. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (HESCOM)
ಮೋಹನ್ ಬಿ. ರೆಡ್ಡಿ
ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ರೇವಾಡೆ
ಈಶ್ವರ ಶಿವಳ್ಳಿ
ಗೀತಾ ಪೂಜಾರ್
ಸುರೇಶ್ ಸವಣೂರ್ ಇಂಗ್ಲಿ
5. ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಂಪನಿ
ಸುರೇಶ್ ಗಂಗ್ರೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ.
ಯಾಸ್ಮಿನ್ ತಾಜ್
ಚಿಕ್ಕಸ್ವಾಮಿ
6. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KKRDB)
ಜಾಂಡೇಕರ್
ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಶಮೀಮ್ ಜೋಹರಾ
7. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KKRTC)
ಹುಂಡೇಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೌಸ್
ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ್
ಐ.ಎನ್. ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ
8. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ
ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ
ಹೆಚ್. ಭರ್ಮಪ್ಪ
ಆಶಾ
ಆನಂದ್ರು ರಾಮೇಗೌಡ
ಕೆ.ಟಿ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ
9. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ (KHB)
ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು
ಎನ್.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
10. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (KPTCL)
ರಫೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಂಡೆ ನವಾಜ್
ಬ್ಯಾಟಪ್ಪ
11. ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KREDL)
ಡಾ. ಕಿರಣ್ ದೇಶಮುಖ್
ಪರಿಸರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ
12. ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KRDCL)
ಸೈಯದ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್.
ಕೆ.ಎಂ. ಶಾಂತಪ್ಪ
ಡಿ. ರಮೇಶ್
ನಟೇಶ್
13. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KRIDC)
ಶಂಕಪ್ಪ ನೇಗಿಣ
ದಾಸಪ್ಪ ಕರಿಯಾಗಿ
ಜಯರಾಮ ಎಂ.ಎನ್.
ರವೀಂದ್ರ ಗೌಡ ಹೆಚ್.ಬಿ.
14. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KEONICS)
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬಸೇರಗಿಡ್
ಎಸ್. ಶರವಣ
ಸಿದ್ದರಾಮೇಗೌಡ ಸಿ.ಎಂ.
15. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSIIDC)
ಮಲ್ಲೇಶ್ ಗೋಪಾಲ್ ಚೌಗಲೆ
ಹಾಜಿ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅತ್ತಾರ್
ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಪಿ.
ಎಲ್. ಜಯರಾಮಯ್ಯ
16. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC)
ಆರ್.ಎಂ. ಮಾಳವೆ ಗೌಡ
ಹೆಚ್.ಜಿ. ಮೈನುದ್ದೀನ್
ಇಂಧನ್ ಆರ್.
ಟಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಗೋಪಿನಾಥ್
17. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ (KUIDFC)
ನಿಲಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಡಕಣವರ
ಬಂದೇನವಾಜ್ ಸುಲಿಕೇರಿ
ಹೆಚ್. ಹುಸೇನಪ್ಪ
ಕಾರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್
ಅಕ್ಬರ್ ಪಾಷಾ ಎಂ.ಎ.
18. ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (KUWSDB)
ಟಿ.ಹೆಚ್. ಹಳೇಶಪ್ಪ
ಕೆ.ಎ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
19. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (GESCOM)
ರಾಜಮೊಹಿದ್ದೀನ್
ದಶರಥ ಬಾಬು
ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ
ಶಣ್ಮುಖ
20. ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಅನಿಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯ್ಕರ್
ಇಂದವಾಲು
ಪಾಲಯ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್.
21. ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ (MESCOM)
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್
ಗುಟ್ಟಯ್ಯಪ್ಪ
ಕೆ.ಸಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜ್
22. ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (NWKRTC)
ಭಲ್ಲೇಶ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹರಡಕರ್
ವೆಂಕಟ ರಮಣಮ್ಮ
ಬಸವರಾಜ್ ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ
ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಬಾಬರ್ ಶಿ
23. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಗಮ (KAVIKA)
ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಿನರಕೊಪ್ಪ
ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅಪ್ಪೇನಿರ್ಮಲ
24. ವೀರಶೈವ-ಲಿಂಗಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಜಯಣ್ಣ
ಸಿದ್ರಾಯ ಇರಪ್ಪ ಯಳದಗಿ
ಬಸಪ್ಪ ಎ. ಕೋರೆ
ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್.
25. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಎಸ್.ಎಲ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರತಾಪ್ ಡಿ.
ಗೋವಿಂದರಾಜು ವೈ.ವಿ.
ಅಶ್ವಥ
ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ
26. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ
ಎಂ.ಡಿ. ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್
ಲಂಕಪ್ಪ ಸಿ.ಹೆಚ್.
ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ
27. ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (CADA)
ಕೆ.ಹೆಚ್. ಶಣ್ಮುಖಪ್ಪ
ಗಣಪತಿ
ರಾಜಪ್ಪ ಎಂ.ಜಿ.
28. ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ CADA, ಮೈಸೂರು
ಧನಂಜಯ ನಾಯಕ್
ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್.ಟಿ.
29. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ CADA
ಮಯೂರಿ ಯಶವಂತ ಚೌಹಾಣ್
ಧರ್ಮರಾಜ ವಾಲಿಕಾರ್
ಮಹಾದೇವಿ ಸೈಜಾನ್ ಫರತಾಬಾದ್
ಶಿವಮಂಥಪ್ಪ ಸಾಹು
30. ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ CADA
ಅಡವೇಪ್ಪ
ಗಂಗಾಧರ ದೊಡ್ಡಮನಿ
ಮುದಿಯಪ್ಪ ಬಚ್ಚೂರ್
ಶಾಂತವ್ವ ಗುಜ್ಜಳ್
31. ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್
ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್
ವಸಂತ ರೆಡ್ಡಿ
ಕೃಷ್ಣ
ಪದ್ಮನಾಭ ಜೈನ್
ಮುನಿಹುಚ್ಚೆ ಗೌಡ
32. ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ತಾಯಪ್ಪ
ದುರ್ಗೇಶ್ ಗೊನೆಮ್ಮನವರ
ಸಿದ್ದೇಶ್
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎನ್.
33. ಕರ್ನಾಟಕ ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಉಮಾ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ವಡ್ಡರ
ಸರವಣನ್ ಎಲ್.
ವಿನಾಯಕ ಬಿ.ಎನ್.
ಶ್ರೀಧರ್ ಸಿ.ವಿ.
ಕೆ. ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ
34. ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ
ರವೀಂದ್ರ ಶಂಕರ್ ಮಿರ್ಜಿ
ರಾಮಪ್ಪ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುಳ್ಳಿ
ಕೆ. ಸುಭಾಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ
ಜಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ
35. ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಚಿದಾನಂದ ಫಕೀರ ನಾಯಕ್
ಡಾ. ರಾಜಾ ರಾಮ್
ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೈರ್ಮಡಿ
ನಾಸಿರ್ ವಲಿ ಖಾನ್
36. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಉಮೇಶ್ ಅಡವಪ್ಪ ಮಲ್ಲನವರ್
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ್
ಪಿ.ಟಿ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್
37. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KFDC)
ಜಿ. ಮಾರಣ್ಣ
ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲಬಂತ ಪನಾರ್
ರಂಗಯ್ಯ
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ
38. ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಮಂಡಳಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಜನೌಟೆ ಸಣ್ಣಬಸವರಾಜು
ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ
ಎಸ್.ಎ. ಪ್ರಸಾದ್
ಕೆ.ಎಲ್. ಸುರೇಶ್
39. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (KHDC)
ಅನಿಲ್ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್
ಫಹೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್
ರೇಣುಕುಮಾರ್
ಎನ್. ವೇಣು
ಶಿವಶಂಕರ್
40. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಅಮರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಕುಪೇಂದ್ರ ಎಂ.ಪಿ.
ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್.ಎನ್.
ಎಸ್.ವೈ. ಗೌಡ್
41. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡಲ ಮಂಡಳಿ (Maritime Board)
ಶಂಕರ್ ಎ. ಕುಂದರ್
ಎಂ.ಎ. ಹಸನಬ್ಬ
42. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಸೌಂದರ್ಯ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ
ಪದ್ಮ ಸಿ.ಜಿ.
ಎಂ. ಸುಧಾ
43. ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿಗಮ (KSIC)
ಲೋಕೇಶ್ ಅಲಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್
ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಟಿ.
ಲೀಲಾಧರ್ ಠಾಕೂರ್
ಜಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ
44. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSDC)
ಶಹನಾಜ್ ಗುಲಾಬ್ ಗಡೇಕಾಯಿ
ಗಜಾನನ ನಾಯಕ್
ಎಂ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
45. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (KSSIDC)
ವಿಠ್ಠಲಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ
ಕಮಣ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕಳಿ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಹೆಚ್. ಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳ
46. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕ ನಿಯಮಿತ (KSDL - ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್)
ಪರಶುರಾಮ ಕಾಂಬ್ಳೆ
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ದಾರ್
ಪಿ. ರಮೇಶ್
ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಪಿ.ಟಿ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ
ಷಡಕ್ಷರದೇವ ಬಿ.
47. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ನಿಗಮ (KAPPEC)
ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಕ
ಕವಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ
ರಾಜಶೇಖರ್
48. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
ಸುಬ್ಬರಾಮಯ್ಯ
ಕೆ.ಎಸ್. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ
49. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಟಿ. ಪದ್ಮ
ರೇವತಿ
ಶುಭಾ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
50. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜವಳಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ವರುಣ್ ಬೆಣ್ಣೆಹಳ್ಳಿ
ಜಯದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್
ರವಿಕುಮಾರ್
51. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೊಗರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಹೆದ್ ಅಲಿ ಫತೇಖ್ವಾನಿ
ಶ್ರೀ ನಿರುಪಾದಿ
ಒಬಳಪ್ಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ
ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಟಿ
52. ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡಾ / ಲಂಬಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರಾಥೋಡ್
ಬಸವಂತ್ ನಾಯಕ್
ಗೀತಾ
ಸಾಂತ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯಕ್
ನೀಲಕಂಠ ರಾಥೋಡ್
53. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (Zoo Authority)
ಕೆ. ನರಸಿಂಲು ಸವಾರಿ
ಜಿ.ಡಿ. ಪ್ರಭುದೇವ
ಸಿದ್ದಪ್ಪ
54. ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ
ರಾಜು ಮರುತಿ ಕಡೂಲ್ಕರ್
ಶಿವಪೂಜಿ ವೀರಯ್ಯ
ಧನಾಜಿ ಆನಂದ್ ಚವಾಣ್
ಸುಭಾಷ್ ಬಾಬು ಕಸರಕರ್
55. ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಿಗಮ (MML)
ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ
ಗಾಯತ್ರಿ ಪಟ್ಟಾರ್
ಹೆಚ್. ಬಸಪ್ಪ
56. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಎರಮ್ಮ
ಹೊಸೂರಪ್ಪ ಬಾದಾಮನ್ನವರ್
ನಾಗರಾಜು
ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜ್
ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೆ.ಆರ್.
ಬಿ.ಎಲ್. ಧರ್ಮೇಗೌಡ
ಎನ್. ನಂಜೇಗೌಡ
57. ಮೈಸೂರು ಪೇಂಟ್ಸ್ & ವಾರ್ನಿಷ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MYLAC)
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಸೋಮಶೇಖರ ಎನ್.
ಸೆಲ್ವಶ್ರೀ
ಸುಲೋಚನ ಸುರೇಶ್
ಅರ್ಜುನ್
58. ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MSIL)
ಟಿ.ವೈ. ಯೂನುಸ್ ಸಲೀಂ
ಎಂ. ಲಖಣ್ಣ
ಜಗದೀಶ್ ಟಿ.ಎಸ್.
ಹೆಚ್.ಟಿ. ತೀರ್ಥಕುಮಾರಿ
ಕುಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ
59. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು
ಜಿ.ಎಸ್. ಅಂಜನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್
ನರಸಿಂಹ ರಾಜು
ಎಂ.ಎನ್. ಮಹದೇವ್
ಎಂ.ಡಿ. ಬಸವರಾಜು
60. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ಹನುಮಂತ್ ಕಖಂಡಕಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್
ಮಟಿಲ್ಡಾ ಡಿಸೋಜಾ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.
ಎಸ್.ಎಂ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ:
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.