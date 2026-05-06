ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ತಮ್ಮ ಛಲ ಮತ್ತು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಸಾಹಸಮಯ ಪಯಣವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಬಂಧುಗಳಂತಹ ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.
-ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆಯ ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಕಮಲ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹರಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಗಾಥೆ. ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ, ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಳಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯದ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ
1. ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ:
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಸಂಘದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 1975ರಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಎಂದೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
2. ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ: ಸೋಲೇ ಜಯದ ಸೋಪಾನ:
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ ಇರುವುದೇ ಅವರ ''ಹೋರಾಟ''ದಲ್ಲಿ. ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಪುರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಹಾದಿ ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಕೃಷಿಕರ ಧ್ವನಿ: ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೇಣಿದಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು.
ರೈತ ಪರ ಕಾಳಜಿ: ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ.
ಸದನದ ಶಕ್ತಿ: 1983ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲವೇ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅವರ ಸಿಡಿಗುಂಡಿನ ಮಾತುಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
3. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿಸಿದ ಪವಾಡ:
ಭರತಖಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ದಶಕಗಳಾದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇವಲ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಬಡವರ, ದೀನದಲಿತರ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
4. ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳ ಹರಿಕಾರ (ವಿಕಾಸದ ನಾಯಕ):
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನೀಡಿದ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದವು. ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ: ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ.
ರೈತ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ: ರೈತರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದರು.
ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೆರಳಾದರು.
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ದು ಧರಣಿ ಹೂಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
5. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ: ಭಾವುಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ:
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರಾ ಭಾವುಕರು. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮಗ ಪೋಲಿಸ್ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅವರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಅಪಾರ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಂಡು ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸುವ ಅವರ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
6. ಜಾತ್ಯತೀತ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ:
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಡಿವಾಳ, ಗಾಣಿಗ, ನೇಕಾರ, ಕುರುಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಮಠ-ಮಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸಿಗುವುದು ವಿರಳ.
7. ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟತನ:
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರೂ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಂದಿಗೂ ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಸೋಲನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ‘ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಛಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು.
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ‘ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ’ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ, ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರವೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಹಾದಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
‘ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ’ ಎಂಬ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಾಣಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಎಸ್.ವೈ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.