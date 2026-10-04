ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದೀಪ್ತಿ ಜೀವಂಜಿ ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ತೆಳ್ಳಗೆ, ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂಚು ಇದ್ದರೇನೇ ಆಕೆ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ, ರೂಪವತಿ ಎಂದೂ, ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾದರೂ ಬಾಡಿ ಷೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಳೆಯುವುದು, ಚೆಂದ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾನಗರಗಳವರೆಗಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪಡುತ್ತಿರುವ ನೋವಿನ ಪಾಡು ಕೂಡ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಕೆಲವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕೋತಿ ಥರ ಇದ್ಯಾ, ಅಹಸ್ಯ ಇದ್ಯಾ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ದೀಪ್ತಿ ಜೀವಂಜಿ (Deepthi Jeevanji). ಈಕೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈಕೆಯನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬಂದಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಳಗೇ ಬೆಳಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಜತನದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀಪ್ತಿ. ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ (ಓಟಗಾರ್ತಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಕೆ. 2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ (T20 ವಿಭಾಗ) ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಸಾಧನೆ
2024 ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಕೋಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 55.06 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2022 ರ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (SAI) ತರಬೇತುದಾರ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಜೀವನ್ಜಿಯವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಇದು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ
2019 ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದಿಗೂ ಅಲುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು ಮತ್ತು 2019 ಮತ್ತು 2022 ರ ನಡುವೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (AFI) ಆಯೋಜಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ಮೀ ಮತ್ತು 200 ಮೀ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ದೀಪ್ತಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ 2023 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಖಲೆ, ಏಷ್ಯನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ 2024 ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 55.07 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು, ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀಪ್ತಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.