ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೊಟಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಕೃಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಇದೀಗ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.21) : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಟೋಪಿಯಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಕೊ ಎಫ್ಎಂಎಸ್ಸಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೊಟಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಆರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯೋ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಕೃಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಪೋಡಿಯಂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೊಟಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್
ಮುಂಬೈನ ಕೃಷ್ ಈ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳಪೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹದಿನಾರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೃಷ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಎರಡು ಹೀಟ್ಗಳಲ್ಲೂ 10 ಓವರ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಿ-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಕೃಷ್, ಆ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಕೊನೆ ವರೆಗೂ ಅದೇ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಚೆನ್ನೈನ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಇಶಾಂತ್ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಪ್ರಿ-ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರು.
ಕೃಷ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಶಾನ್ ಮಾದೇಶ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ರುಹಾನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಕೃಷ್ ಪ್ರಿ-ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಇದು ಕೃಷ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಛೇಡಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಕ್ಷತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ರಾಯೋ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಕೃಷ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪೋಡಿಯಂಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 428 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಛೇಡಾ 415 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಾ 414 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಯೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಲಕ ಕೃಷ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಪೋರ್ಟಿಮಾವೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರೊಟಾಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 56ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು, ನನ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಕೃಷ್ ಹೇಳಿದರು.
ಎಂಟು ಬಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯೋಮಂಡ್ ಬನಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರು’ ಎಂದರು.