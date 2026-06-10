ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಬರುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ (FIH) ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳ ಸವಾಲು ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳ ಮುಂದಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ: ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಕೆಎಸ್ಬಿಎ (KSBA) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.
1980ರ ಮಾಸ್ಕೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಜೋರ್ಡ್ ಮರೀನೆ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (Accident Relief Care) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ 2028ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಹೆ ನಾವು ರೆಡಿ
“ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಸೋಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
“ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು,” ಎಂದರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಡುವೆ 20 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದು ಮರೀನೆ ಹೇಳಿದರು.
“2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ,” ಎಂದು ಟೋಕಿಯೊ 2020 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ಡಚ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದರು.
“ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಗಳ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮರೀನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದವರೆಗಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
“ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ಸೋಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
“ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು,” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಬಳಿಕ 1989ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಬರ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಸೋಮಯ್ಯ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.