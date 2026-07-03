ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧಕರು, ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ಜು.03): ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ರೇಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಜಿಒ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 5.73 ಕೋಟಿ ಪೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಔದಾರ್ಯದ ಮನೋಭಾವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ಜಾಗೃತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ, ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕಾರರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕರು, ಲಾಭರಹಿತ ಪಾಲುದಾರರು, ಯುವ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು, ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.
64.93 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಂಗ್ರಹ
2026 ರ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಎನ್ ಜಿಒಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 5.73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು, ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.2008 ರಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಟಿಸಿಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 10 ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 64.93 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿವರ
* ಭಾಗವಹಿಸುವ 94 ಎನ್ ಜಿಒಗಳು
* ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರುವ 12 ಕಾರಣ ವಿಭಾಗಗಳು
* ಭಾಗವಹಿಸುವ 46 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳು
* 40 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂಡಗಳು
* ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 222 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
* 184 ಸಕ್ರಿಯ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಕಾರರು
* 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 9 ಮಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಯುವ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳು
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎನ್ ಜಿಒಗಳು
* ಗೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 81,88,402 ರೂ.
* ಕೈ ತಲುಪುವುದು - 43,73,820 ರೂ.
* ನಿಯೋನೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - 41,51,231 ರೂ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತಂಡಗಳು
* ಎಎಸ್ಎಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ - ಗೋಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ 74,10,000 ರೂ.
* ಓಪನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ - ಯುನೈಟೆಡ್ ವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 25,57,136 ರೂ.
* ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ರೈಲಿಸ್ - ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ 25,00,000 ರೂ.
ಟಿಸಿಎಸ್ ವಿಶ್ವ 10 ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್
( 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು)
* ಉಷಾ ಬಾಳಿಗಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ 40,68,470 ರೂ.
* ಲ್ಯೂಕ್ ನಿನಾನ್ - ರೀಚಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಗಿ 25,98,560 ರೂ.
* ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥ - ವಿಲೈವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ 22,56,503 ರೂ.
* ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ - ವೀರ ರತ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ 7,03,041 ರೂ.