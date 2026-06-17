ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೂಟರ್ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಾ ದೇವಿ ರಾಣಾ ಅವರು ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ಆಘಾತವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿ ದುರಂತವು ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕವನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಆಘಾತ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಶ್ಯಾಮಾ ದೇವಿ ರಾಣಾ (78 ವರ್ಷ) ಅವರು ಮಗ ನಿಧನರಾದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ರಾಣಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ.
ಮಗನ ಅಗಲಿಕೆಯ ಆಘಾತ ತಡೆಯದ ತಾಯಿ
49 ವರ್ಷದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಏಕೈಕ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶ್ಯಾಮಾ ದೇವಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ದಿನೇಶ್ ಗೌಡ್ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಮಗ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರ ದುಃಖ ಆಕಾಶದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸರಣಿ ಆಘಾತಗಳು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಂಗಾಲಾಗಿಸಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಸಂತಾಪ
ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸುಷ್ಮಾ ರಾಣಾ ಅವರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ಸುಷ್ಮಾ ರಾಣಾ ಅವರ ಪತಿ ಪಂಕಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಯ್ಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಈ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಮರಳುವಾಗಲೇ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ
ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದ ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ವೈದ್ಯರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಪವಿತ್ರ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯು ರಸ್ತೆ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಿಂದ ವಾರಣಾಸಿಯವರೆಗೆ ಸಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಧ್ರುವತಾರೆ
ಜಸ್ಪಾಲ್ ರಾಣಾ ಭಾರತೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆ: 1994 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಸೇವೆ: ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ನೂರಾರು ಯುವ ಶೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು.