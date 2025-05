Read Full Article

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಾರ್ತಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ (Shruti Haasan) ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಶ್ರುತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗೆಳೆಯ ಸಂತನು ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

'ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿ' ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ:

ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು 'ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಎನಿಥಿಂಗ್' (Ask Me Anything - AMA) ಸೆಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನೇರವಾಗಿ, 'ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾರೆಯರು ಇಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಜ್ಜಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ!

ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ, 'ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪಿಜ್ಜಾ [ಪಿಜ್ಜಾ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ] ಜೊತೆಗೆ' (Currently in love with [Pizza Emoji]) ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಗು ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಹರಿದಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ:

ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರು. ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಮೈಕಲ್ ಕಾರ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಡೂಡಲ್ ಕಲಾವಿದ ಸಂತನು ಹಜಾರಿಕಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ನೇರ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ, ಪಿಜ್ಜಾ ಎಮೋಜಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದು, ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು:

ಶ್ರುತಿಯ ಈ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ನಿಜವಾದ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಉತ್ತರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 2 – ಶೌರ್ಯಂಗ ಪರ್ವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಎದುರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೂಲಿ' ಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಿಜ್ಜಾ ಪ್ರೇಮದ ಉತ್ತರವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.