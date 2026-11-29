'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಮಾಧುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ? ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿರ್ದೇಶಕ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಜೋಡಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಸಿನಿಮಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವದಂತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಮಾಧುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾ?
'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ನಟ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧುರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ವದಂತಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಯೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊಲಿಯಾ' ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಾಧುರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಸಾಜನ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ವದಂತಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು!
ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಾಧುರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಹಮ್ ಆಪ್ಕೆ ಹೈ ಕೌನ್'
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಿಖರ ಸಂಭಾವನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.