ಕಾರ್ತಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಟ ಕಾರ್ತಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿರುವ 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಸರ್ದಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಿದು. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆ 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬರಹಗಾರರ ತಂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ಸರ್ದಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಎಂ.ಆರ್. ಪೊನ್ ಪಾರ್ಥಿಪನ್, ರೋಜು, ಬಿಪಿನ್ ರಘು ಮತ್ತು ಜೀವಿ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಆಶಮೀರಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಹಾಗೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮುನಿಯಾಂಡಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ
ಪಿ.ಎಸ್. ಮಿತ್ರನ್ ಅವರ ಮೂಲ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹೊಸ ತಂಡ ಕಥೆ ರಚಿಸಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನಟಿ ರಜಿಷಾ ವಿಜಯನ್ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಜೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ವಿಟಿವಿ ಗಣೇಶ್, ಶಾ ರಾ, ಬಾಬು ಆಂಟನಿ, ಒ.ಎ.ಕೆ. ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಬು ತಾಸನ್ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀಡಿದ್ದರೆ, 'ಸರ್ದಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವನ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಎ.ಪಿ. ಪಾಲ್ಪಾಂಡಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ಸಿ. ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ವೇಲುಕುಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಐವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.