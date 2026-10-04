ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆನಂದ್’ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿಂಗೀತಂ. ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ನೋಡಿ..!
Singeetham Srinivasa Rao Death, Singeetham Srinivasa Rao Last Film News: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ’ ಇದೀಗ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ‘ಆನಂದ್’ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸಿಂಗೀತಂ. ಶಿವಣ್ಣನ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಸಿಂಗೀತಂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ‘ಹಾಲು ಜೇನು’, ‘ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು’, ‘ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು’, ‘ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು’ ಹಾಗೂ ‘ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ‘ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ’ದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಬಹುಭಾಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿ, ಕಥೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅವರನ್ನು ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಸು 94 ದಾಟಿದರೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ‘ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.
2026ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ’ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾಲಿನಿ ಕೊಂಡೆಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅಹಲ್ಯಾ ಬಮ್ರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಮಯ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ 61ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಜೀವನದ 94ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿಂಗೀತಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ‘ಸಿಂಗ್ ಗೀತಂ’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೊಡುಗೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.