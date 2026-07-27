"ಕಥೆ ಎಳೆಯೋ ಬದಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ" ಎಂಬ ಕೂಗು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, "ಭೂಮಿಕಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಾರದು, ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Amruthdhaare:ಅಮೃತಧಾರೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಮಾ: ಖಾಕಿ ಪವರ್ ವರ್ಸಸ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿರಾತಕರು!
ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' (Amruthdhaare) ಈಗ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಧಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕುತೂಹಲದ ಅಖಾಡವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ! ಅತ್ತ ಭೂಮಿಕಾಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಲಭೈರವಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನಮ್ ಮಲ್ಲಿ!
ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗುರು!
ಕಥೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲಾ 'ಗೌತಮ್ ದಿವಾನನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ' ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿದು ಅಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್! ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಗೌತಮ್ ಆದರೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಕಾಗೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪತ್ರ! 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭೂಮಿಕಾಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಯ್ಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕೋಪ?" ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ: ಜೈದೇವ್ಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಡುಕ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಥೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ 'ಮಲ್ಲಿ'ಯ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಗ್ಧೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ. ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ದಿವಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರೋಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅವರ ಅವನತಿಯ ಕಾಲ ಅಂತ!
ದಿಯಾಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಜೈದೇವ್ಗೆ ಈಗ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಜೈದೇವನ ಒಂದೊಂದೇ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜೈದೇವ್ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಜೈಲೂಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಖಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಸಾವಿರ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಕಥೆ ಎಳೆಯೋ ಬದಲು, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ" ಎಂಬ ಕೂಗು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, "ಭೂಮಿಕಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಾರದು, ಚಮತ್ಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕು" ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾಳ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗೆ ಇಂತಹ ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಎಂಡ್ ಸಿಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.
ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಈ ಸರಣಿಯ ಜೀವನಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಲ್ಲಿ ಜೈದೇವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ತೊಡಿಸುತ್ತಾಳಾ? ಭೂಮಿಕಾ ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತಾಳಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ: 'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಈಗ ಭಾವುಕತೆ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸಂಘರ್ಷ! ವಿಲನ್ಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಬಿಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್.