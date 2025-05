Read Full Article

"ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!" - 'ವಾರ್ 2' ಕುರಿತು ಹೃತಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ರೋಚಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಮುಂಬೈ: ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ 'ವಾರ್ 2' ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್' ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್' ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರುಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರು 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, "ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" (Getting ready to get started) ಎಂಬರ್ಥದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದು 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತಯಾರಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, "ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ!" (Can't wait to hunt you down, my friend!) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ತಾರೆಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆಗ ಹೃತಿಕ್, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ (ವಾರ್ ಫ್ಲೋರ್) ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಕೂಡ, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗಾಗಿ! ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರ್ ಫ್ಲೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ನಾನೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡುವೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ!!!" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು.



ಈ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಗಿನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.

'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನ (YRF) ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್'ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಯನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'RRR' ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ, ಇದು ನಿಜವೇ ಆದಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಡುವಿನ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಳಗವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರೋಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋಗಳಾದ ಹೃತಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೇ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟವಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಈ 'ಬೇಟೆ'ಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿನಿರಸಿಕರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.